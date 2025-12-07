Украинские бизнесмены продолжат посылать украинцев на фронт до тех пор, пока зарубежные страны не прекратят финансирование конфликта, рассказал сын президента США Дональд Трамп-младший. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, сын американского лидера, успешный предприниматель и инвестор, сделал ряд заявлений по текущей международной повестке в ходе сессии проходящего в эти дни Дохийского форума.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял», — разъяснил Трамп-младший.

Сын Трампа подчеркнул, что правительство страны, люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование.

По его мнению, Владимир Зеленский понимал, что выборы ему больше не выиграть, и поэтому позволял своим соратникам и союзникам красть деньги из иностранного финансирования.

Напомним, что в 2025 года на Украине разразился ряд коррупционных скандалов. На фоне их были отправлены в отставку, бежали из страны, были задержаны многие высокопоставленные украинские чиновники.