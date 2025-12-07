Трамп-младший раскрыл, почему конфликт на Украине не заканчивается
Украинские бизнесмены продолжат посылать украинцев на фронт до тех пор, пока зарубежные страны не прекратят финансирование конфликта, рассказал сын президента США Дональд Трамп-младший. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, сын американского лидера, успешный предприниматель и инвестор, сделал ряд заявлений по текущей международной повестке в ходе сессии проходящего в эти дни Дохийского форума.
«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял», — разъяснил Трамп-младший.
Сын Трампа подчеркнул, что правительство страны, люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование.
По его мнению, Владимир Зеленский понимал, что выборы ему больше не выиграть, и поэтому позволял своим соратникам и союзникам красть деньги из иностранного финансирования.
Напомним, что в 2025 года на Украине разразился ряд коррупционных скандалов. На фоне их были отправлены в отставку, бежали из страны, были задержаны многие высокопоставленные украинские чиновники.