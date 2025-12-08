В ходе обсуждения поддержки фермеров Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

Во время круглого стола по вопросам поддержки американских фермеров, передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с порядками Европейского Союза, которые, по его словам, вредят американским производителям.

По сообщениям, поводом стали жалобы участника встречи на принятый в ЕС регламент по борьбе с обезлесением, который, как утверждается, навязывается американцам.

Трамп ответил на замечания, заявив: «Дайте мне пару абзацев или около того. Нам нужно провести подробное исследование, и я быстро добьюсь того, чтобы это изменили».

Президент добавил, что правила ЕС преподносят новые сложности торговле и обходятся американской стороне в миллиарды долларов, несмотря на постоянную помощь Европе со стороны США.

Экологические стандарты ЕС при торговле делают выход американских фермеров на европейский рынок зависимым от строгих требований, что увеличивает издержки и влияет на условия контрактов. Такие ограничения могут ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции из США и повышать ее стоимость для покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб европейскому сельскохозяйственному сектору. Евросоюз отказывается от российских удобрений, которые пользуются высоким спросом во всем мире.

США увеличивают закупки российских удобрений на фоне санкционного давления. Европа рискует оказаться зависимой не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. Брюссель в стремлении уйти от российской зависимости попадает под экономическое влияние Вашингтона.