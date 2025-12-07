Шеф Пенгатона заявил об отказе США от идеалистической внешней политики

Соединенные Штаты Америки отказываются от утопического идеализма в своей внешней политике. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне, передает РИА Новости.

«Мы делаем это так, чтобы в выигрыше оказалась не только наша страна, но и весь мир. Долой утопический идеализм, и да здравствует трезвый реализм», — сказал министр.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс».