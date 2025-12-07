Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе пресс-конференции в международном аэропорту Жешув-Ясенки заявил, что Зеленский должен быть благодарен польским солдатам и польскому народу.

© Московский Комсомолец

«Мы вправе рассчитывать на то, что президент Зеленский отдаст дань уважения этим усилиям поляков, будет открытым к предложениям польского государства, выразит благодарность польским военным, гражданам и польскому государству», — сказал он.

За что конкретно Украина должна быть благодарна Польше? На это вопрос «МК» ответил политолог, бывший руководитель Российско-польского центра диалога и согласия, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

- Юрий Константинович, почему президент Польши призвал Зеленского выразить благодарность польским военным? О чем речь? Навроцкий случайно проговорился и подтвердил, что польская армия принимает участие в войне на Украине на стороне бандеровского режима?

- Никаких польских войск – то есть регулярных воинских частей - на территории Украины нет и не было. И наверняка не будет. Зачем тогда делать такие заявления? Скорее всего, польские власти хотят выглядеть крутыми парнями в глазах своих европейских партнеров – набивают себе цену. На самом деле поляки, не смотря на все их преставления о себе как о богоизбранном народе, смотрят на мир достаточно реалистично. Они просто хотят, чтобы украинцы кланялись им еще ниже, смачно целовали сапог, и, желательно, не торопились вставать при этом.

- А польские военные тут причем?

- Речь, скорее всего, о том, что польские военные инструкторы обучали украинских офицеров и сержантский состав на своих базах – на территории Польши. На Украине могли быть задействованы только отдельные польские наемники, «отпускники», инспекторы и т. д.

- Глава МИД Польши Сикорский сказал, что у Зеленского «корона не слетела бы, если бы он, проезжая через Польшу, сам попросил о встрече в Президентском дворце». Почему бы Зеленскому действительно не прилететь в Варшаву, и не выразить благодарность за помощь от имени всех украинцев?

- Польша не стоит у него в приоритете. Он заведомо знает, что денег и оружия поляки не дадут – то есть толку от них не будет. Он предпочитает места, где дают деньги и особо не заморачиваются при этом, либо те страны, от которых в мировой политике что-то зависит. А от Польши не зависит ровным счетом ничего. Поэтому и приезжать в Варшаву ему никакого смысла нет.