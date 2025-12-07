В Бенине подавили попытку государственного переворота

Вооруженные силы Бенина подавили попытку государственного переворота. Утром в воскресенье, 7 декабря, подняла мятеж с целью дестабилизации государства и его институтов. Сейчас их всех уже арестовали.

Об этом сообщил президент Бенина Патрис Талон.

— Вооруженные силы Бенина сохранили верность. Ответные действия позволили им сохранить контроль над ситуацией и предотвратить мятеж. Поэтому правительство призывает население вернуться к нормальной жизни, — передает 24 Heures au Benin.

Около 400 граждан России не могли покинуть Непал из-за разгоревшихся там антиправительственных протестов. Порядка тысячи несогласных с госполитикой ворвались на территорию аэропорта Гаутамы Будды в Бхайрахаве, после чего подожгли здание и четыре служебных автомобиля.

Массовые протесты начались в Непале 8 сентября из-за решения властей запретить в стране популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, после чего демонстрации переросли в столкновения с силовиками и беспорядки. Чем пришлось пожертвовать местным жителям ради отмены блокировок — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.