Известный американский журналист Такер Карлсон уклончиво ответил на вопрос о том, когда завершится противостояние на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили Карлсона рассказать, что он думает о конфликте, следует ли ждать завершения военных действий в ближайшее время.

«Я надеюсь [что завершится скоро]», — отметил журналист.

Вместе с тем, Карлсон признал, что «не знает», как будут развиваться события, по какому сценарию.

Карлсон захотел снова прилететь в Россию

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры американской и российской делегаций в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены.

При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.