Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил с жестким обличением украинских элит на полях Дохийского форума 2025. Бизнесмен поделился личными наблюдениями из недавней поездки в Европу, которые ставят под сомнение целевое расходование западной финансовой помощи. По его словам, концентрация люксовых автомобилей с украинской регистрацией на самом дорогом курорте мира превышает все разумные пределы и не вяжется с образом «страны, нуждающейся в поддержке».

Выступая на форуме, Трамп-младший рассказал, что был поражен увиденным во время летнего отдыха со своей спутницей.

«Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это всё — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что всё это было заработано на Украине?» — задал риторический вопрос сын американского лидера.

Он подчеркнул вопиющий контраст между роскошной жизнью украинских беженцев в Монако и экономической реальностью государства, которое постоянно просит о субсидиях. Трамп-младший напомнил, что посещал Украину 20 лет назад, и тогда там «не было изобилия богатства». Сейчас же, по его мнению, ситуация выглядит как масштабное разворовывание средств.

«Вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», — резюмировал он, указывая на коррупционные скандалы в Киеве.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о контроле за выделяемыми Киеву средствами. Ранее в Верховной Раде признавали, что коррупционные обвинения серьезно осложняют переговорные позиции Украины с новой администрацией Белого дома.