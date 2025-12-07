Мятежники в Бенине захватили работников нацтелевидения в заложники

Группа бенинских военных, совершивших попытку государственного переворота, захватили работников национального телевидения в заложники.

Об этом в соцсети X сообщило издание Actualites229 со ссылкой на источники.

«Республиканская гвардия в настоящее время вытесняет путчистов из здания [телекомпании]. Заговорщики взяли работников учреждения в заложники», — говорится в сообщении.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.