Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

Президент Израиля Ицхак Герцог отклонил просьбу своего американского коллеги Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила газета Politico.

По информации СМИ, Герцог с уважением отнесся к дружбе с Трампом и его мнению, но подчеркнул, что Израиль является суверенным государством. Также президент Израиля пообещал подходить к вопросу с полной серьезностью.

— Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу, — приводят слова Герцога в материале.

Дональд Трамп в ноябре обратился к Ицхаку Герцогу, направив официальное письмо с предложением помиловать премьер-министра. В своем обращении Трамп назвал дела в отношении Нетаньяху «политическими и необоснованными», а также призвал положить конец преследованиям главы израильского правительства.

Еще в 2019 году юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит озвучил обвинения, предъявляемые Биньямину Нетаньяху. По его словам, тот причастен к получению взятки в рамках так называемого дела 4000, а также виновен в мошенничестве и обмане общественного доверия. Он отметил, что расследование по делам Нетаньяху было «ответственным и справедливым». Советник подчеркнул, что все его действия были направлены на благополучие страны.