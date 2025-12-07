Стало известно о сложных переговорах ЕС с Украиной и США

Недавние переговоры Евросоюза с Вашингтоном и Киевом были непростыми. Динамика такова, что американский президент Дональд Трамп готов отойти в сторону, если не удастся заключить мирное соглашение по Украине. Тогда перед ЕС встанет «экзистенциальный вопрос», пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что европейские лидеры «глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное с Россией». Речь может идти о «капитуляции Запада». Это разрушает доверие к администрации Трампа у ЕС и вызывает экзистенциальный вопрос: «если трансатлантический альянс распадется, сможет ли Европа защитить себя?»

«Европейские дипломаты сообщают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами было непростым. Они также всё больше готовы к тому, что Трамп отойдёт в сторону, если не сможет добиться соглашения», — отмечает агентство.

Дипломаты ЕС иногда сравнивают политику Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они «смотрят вниз на особенно крутой обрыв», заключает Bloomberg.

