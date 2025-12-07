Военные захватили власть в Бенине

В Бенине военные захватили власть и отстранили президента Патриса Талона. Об этом завили в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина, передает портал La Nouvell Tribune.

По данным портала, всю власть захватил военный комитет во главе подполковника Тигри Паскаля. Он объявил о роспуске всех государственных органов власти. Отмечается, что местонахождение смещенного президента Паскаля неизвестно.

По информации ТАСС, госпереворот в Бенине произошел на фоне подготовки президентских выборов, которые были намечена на 12 апреля 2026 года. Конституционный суд страны утвердил двух кандидатов. Ими стали государственный министр, министра экономики и финансов Ромульд Ваданья и бывший министр культуры Поль Ункпе.

Ранее сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что в стране происходит госпереворот.