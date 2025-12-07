Маск выступил с резким заявлением о Европе

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал Европу Четвертым рейхом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, один из пользователей сети X заявил, что Европа в настоящее время представляет собой Четвертый рейх.

«В значительной степени», — подтвердил Маск.

Напомним, что первым рейхом историки называют основанную в X веке Священную Римскую империю. Второй рейх — Германская империя, существовавшая с 1871 по 1918 год. Третьим называют нацистскую Германию времен Гитлера.

Ранее техномагнат неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес бюрократов Евросоюза.

Туск заявил об общих для США и Европы врагах после слов Маска об упразднении ЕС

Так, на днях Маск констатировал, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу». В связи с этим он призвал упразднить Евросоюз, вернуть суверенитет странам Европы с тем, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.