Маск выступил с резким заявлением о Европе
Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал Европу Четвертым рейхом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, один из пользователей сети X заявил, что Европа в настоящее время представляет собой Четвертый рейх.
«В значительной степени», — подтвердил Маск.
Напомним, что первым рейхом историки называют основанную в X веке Священную Римскую империю. Второй рейх — Германская империя, существовавшая с 1871 по 1918 год. Третьим называют нацистскую Германию времен Гитлера.
Ранее техномагнат неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес бюрократов Евросоюза.
Туск заявил об общих для США и Европы врагах после слов Маска об упразднении ЕС
Так, на днях Маск констатировал, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу». В связи с этим он призвал упразднить Евросоюз, вернуть суверенитет странам Европы с тем, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.