Карлсон захотел снова прилететь в Россию
Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на то, что снова прилетит в Россию.
Об этом сообщает ТАСС.
«Я надеюсь. (...) Если откровенно, это было великолепно», — сказал он.
Журналист также добавил, что предыдущая поездка в Москву произвела на него сильное впечатление.
Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером. Журналист указал, что Путин значительно улучшил жизнь в стране, благодаря чему завоевал любовь россиян.
«В Европе нет города, и уж точно в США нет города, который мог бы сравниться с двумя главными городами России», — отметил Карлсон, имея в виду Москву и Санкт-Петербург.