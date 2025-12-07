Карлсон захотел снова прилететь в Россию

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на то, что снова прилетит в Россию.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь. (...) Если откровенно, это было великолепно», — сказал он.

Журналист также добавил, что предыдущая поездка в Москву произвела на него сильное впечатление.

Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером. Журналист указал, что Путин значительно улучшил жизнь в стране, благодаря чему завоевал любовь россиян.