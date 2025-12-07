Скотт Риттер, американский независимый эксперт международных отношений, раскритиковал резкое заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам, связанным с ВПК. На фоне этого французский лидер заявил, что Москва «идет по пути эскалации и не стремится к миру».

«Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Но политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем», — отметил Риттер.

По словам аналитика, простые европейцы заслуживают лучшего.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США сообщил, что силам НАТО не удастся вторгнуться в Россию и «захватить» Калининград.

Риттер подчеркнул, что генералам альянса, выдвигающим такие планы, следует помнить, что они станут первоочередной целью ВС РФ.