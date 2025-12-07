Стеньку Разина признали на Украине символом имперской политики России

«Институт национальной памяти Украины» признал казачьего атамана Степана Разина лицом, якобы пропагандирующим «символику российской имперской политики». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий список.

На сайте «института» опубликован перечень «лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики».

«Разин Степан Тимофеевич — атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в российских военных формированиях периода Русского царства, организатор грабительских походов», — говорится в сообщении.

Степан (Стенька) Разин — донской казак, атаман Войска Донского. Был предводителем восстания (крестьянской войны) 1670—1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России.

Ранее на Украине признали символами «российского империализма» Ломоносова, Пушкина и Лермонтова.