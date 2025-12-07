Европа и США на протяжении последних 80 лет являются союзниками и имеют «общих врагов», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет», — написал он в соцсети Х.

По мнению Туска, это «единственная разумная стратегия» общей безопасности Европы и США.

«Если только что-то не изменилось», — добавил польский премьер.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил о необходимости устранить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску отправиться на Марс после призыва упразднить Евросоюз.

Согласно новой Стратегии национальной безопасности США, Вашингтон намерен сделать приоритетом способность Европы самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Администрация президента США Дональда Трампа в обновлённой Стратегии национальной безопасности страны также заявила о разногласиях с рядом европейских партнёров.