Принц Гарри о жизни в королевской семье: «Мир полон драмы, интриг»

Принц Гарри пошутил, что жизнь в королевской семье была полна драмы и интриг. Слова герцога приводит издание People.

5 декабря принц Гарри посетил 65-й ежегодный рождественский обед Британско-американского делового совета, который прошел в Санта-Монике, штат Калифорния. В своей речи младший сын короля Великобритании Карла III сравнил жизнь в своей семье с британским телешоу.

«Иногда люди спрашивают, не было ли детство в королевской семье чем-то похоже на «Аббатство Даунтон» Джулиана Феллоуза, создателя сериала. Да, но только один из этих миров полон драмы, интриг, изысканных ужинов и браков с американцами, а другой — это телешоу», — пошутил принц Гарри.

До этого герцог посетил программу американского телеведущего Стивена Кольбера. В эфире шоу принц Гарри разыграл сценку, будто проходит кастинг в фильм. Он пошутил, что роль в любом случае достанется ему, ведь теперь у него есть связи в Голливуде, благодаря Меган Маркл. Однако поклонники назвали его «кринжовым», а шутки — «неуместными».