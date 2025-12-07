Названы итоги «мирных» переговоров между Украиной и США в Майами

Переговоры между американскими и украинскими переговорщиками по предлагаемому мирному соглашению с Россией завершились в Майами в эти выходные с нерешенными вопросами о гарантиях безопасности и территориальных проблемах, по словам украинских официальных лиц.

По завершении переговоров Кремль приветствовал новую стратегию безопасности президента США Дональда Трампа, заявив, что она позволяет отказаться от формулировок прошлых администраций США, описывавших Россию как угрозу, отмечает CNN.

В четверг в Майами началась марафонская встреча между специальным посланником США Стивом Уиткоффом, зятем президента Трампа Джаредом Кушнером и украинскими официальными лицами Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым.

После трех дней переговоров “сложные вопросы остаются”, заявила в субботу посол Украины в США Ольга Стефанишина, “но обе стороны продолжают работать над выработкой реалистичных и приемлемых решений”.

“Основные проблемы на данном этапе касаются вопросов территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения, - сказала Стефанишина. - Более подробная информация будет предоставлена после того, как будет собрана вся информация”.

Территория и гарантии безопасности являются давними препятствиями для любой возможной сделки, констатирует CNN. Украина утверждает, что «справедливое» прекращение конфликта включало бы в себя надежные гарантии безопасности и не вынудило бы ее сдавать России больше территорий.

Переговорам в Майами предшествовал визит Кушнера и Уиткоффа в Москву. Трамп заявил в среду, что делегация США провела “очень хорошую встречу” с Путиным, и что, по их мнению, российский президент “хотел бы, чтобы война закончилась”, хотя переговоры не привели к прорыву.

В субботу в своем посте в социальных сетях Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся “долгий” и “конструктивный” телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, а также с украинской делегацией в Майами.

“Мы рассмотрели многие аспекты и прошлись по ключевым моментам, которые могли бы обеспечить прекращение кровопролития, - сказал Зеленский. – Мы согласовали следующие шаги и форматы переговоров с Соединенными Штатами”.

Зеленский сказал, что ожидается, что Гнатов и Умеров представят ему “подробный личный отчет” о переговорах.

“Не все можно обсудить по телефону, - сказал Зеленский. - Поэтому нам нужно тесно сотрудничать с нашими командами над идеями и предложениями”.

Мир и его условия также станут предметом встречи Зеленского с лидерами Франции, Великобритании и Германии в Лондоне в понедельник. Обсуждение будет касаться “ситуации и текущих переговоров в рамках американского посредничества”, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон.

Со своей стороны, отмечает CNN, Кремль приветствовал новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную в пятницу, в которой изложена перестройка администрацией Трампа внешней политики США и беспрецедентно конфронтационная позиция по отношению к Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в документе администрации Трампа исключены формулировки, описывающие Россию как угрозу, сообщило информационное агентство ТАСС.

“Мы сочли это позитивным шагом, - сказал Песков информационному агентству. – В целом эти заявления, безусловно, контрастируют с подходами предыдущих администраций”.

В стратегическом документе говорится, что европейские страны рассматривают Россию как “экзистенциальную угрозу”, но подчеркивается, что США играют важную дипломатическую роль в восстановлении “условий стабильности в Европе и стратегической стабильности в отношениях с Россией”.

В стратегии национальной безопасности эпохи Байдена на 2022 год говорилось, что Россия представляет “непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, безрассудно нарушая основные законы международного порядка сегодня”.

В новом документе администрация Трампа также подтверждает свое стремление “покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвратить его превращение в реальность”.