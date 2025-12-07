Мадуро объяснил агрессивную зацикленность Трампа на Венесуэле одним словом

Президент Венесэлы Николас Мадуро говорит, что истинной причиной масштабного военного присутствия США в Карибском бассейне является нефть: его страна обладает крупнейшими разведанными запасами в мире.

Госдепартамент США отрицает это, настаивая на том, что авиаудары по лодкам, в результате которых погибло более 80 человек, и масштабное развертывание войск у берегов Южной Америки являются частью кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В любом случае, Дональд Трамп, похоже, стремится к смене режима в Венесуэле – стране, главными союзниками которой являются Китай, Россия и Иран, и которая пережила глубокий экономический коллапс, вызвавший крупнейший в регионе миграционный кризис, пишет The Guardian.

Однако Трамп оказался рад достичь взаимопонимания с авторитарными лидерами в других странах, а авиаудары по небольшим судам в Карибском бассейне вряд ли окажут большое влияние на поток наркотиков, большая часть которых поступает в страну через Мексику, что заставляет критиков президента США прийти к выводу, что здесь должен быть другой мотив..

Левый президент Колумбии Густаво Петро, который сам находится во все более ожесточенной вражде с Трампом, назвал трехмесячную кампанию против Каракаса “переговорами о нефти”, утверждая, что Трамп “не думает о демократизации Венесуэлы, а тем более о наркотрафике”.

Но западные аналитики, знакомые с тем, как работает нефтяной сектор Венесуэлы, говорят, что все не так просто.

“Я думаю, что нефть может быть одной из причин наращивания военной мощи, но не главной”, – комментирует Франсиско Мональди, директор энергетической программы Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса в Хьюстоне.

Прежде всего, “Венесуэла на данный момент является очень незначительным игроком", - утверждает он, уверяя, что хотя в этой стране сосредоточена почти пятая часть всех известных мировых запасов, но на ее долю приходится менее 1% мировой добычи. Большая часть запасов Венесуэлы приходится на “высокосернистую” нефть, добывать которую сложнее и дороже. Между тем, ее нефтяной сектор был подорван десятилетиями коррупции, бесхозяйственности и недостаточных инвестиций.

По оценкам Мональди, текущая добыча, составляющая чуть менее 1 млн баррелей в день, может вырасти до 4 млн или даже 5 млн баррелей в день, но для этого потребуется около 100 млрд долларов инвестиций и не менее 10 лет.

После забастовки нефтяников в начале 2000-х годов предшественник и наставник Мадуро Уго Чавес уволил большое количество работников государственной Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) и укрепил государственный контроль над компанией. Позднее его правительство постановило, что PDVSA должна владеть не менее чем 51% акций и осуществлять операционный контроль над всеми разведанными месторождениями, что привело к вытеснению транснациональных корпораций, которые долгое время работали в стране, таких как ConocoPhillips и Exxon-Mobil.

Затем добыча резко сократилась, особенно после того, как США во время первого президентского срока Трампа ввели санкции, запрещающие импорт венесуэльской нефти. Джо Байден ослабил эти ограничения в надежде, что Мадуро допустит переход к демократии, но после прошлогодних выборов, на которых победил Мадуро, Трамп восстановил санкции

Однако даже во время санкций американский нефтяной гигант Chevron никогда полностью не приостанавливал свою деятельность в Венесуэле, поддерживая ее, хотя и на резко сниженном уровне. Трамп отозвал лицензию у Chevron, но в июле изменил курс, приказав, чтобы роялти не передавались правительству Мадуро, а использовались для покрытия операционных расходов и погашения давнего государственного долга Венесуэлы перед американской компанией.

После недавнего ослабления ограничений Трампом Chevron импортирует в США от 150 000 до 160 000 баррелей в день.

“Я считаю, что главным бенефициаром политических перемен в Венесуэле станет Chevron”, - сказал Хосе Игнасио Эрнандес, юрист и исследователь нефтяной промышленности Венесуэлы, работающий в консалтинговой компании Aurora Macro Strategies.

Но Эрнандес, который был членом команды Хуана Гуайдо, когда оппозиционный лидер объявил себя временным президентом в 2019 году, также отвергает идею о том, что нефть является главным фокусом кампании в США.

“Нефтяной сектор Венесуэлы разрушен… В краткосрочной перспективе это непривлекательный рынок, особенно для такой страны, как США, которая уже обладает крупнейшей в мире добычей нефти”, - добавил он.

Эрнандес указал на недавние сообщения о том, что во время переговоров с представителями США Мадуро предложил американским компаниям открыть доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам.

“Если бы Трамп хотел заключить монопольную сделку по венесуэльской нефти, он бы принял предложение Мадуро”, - сказал Эрнандес.

Мональди сказал, что даже если произойдет смена режима и к власти придет кандидат, поддерживаемый США, окончательное решение о том, инвестировать ли в венесуэльскую нефть, в конечном счете будет приниматься компаниями, что в первую очередь повлияет на политическую и экономическую стабильность.