Трамп стал «официально презирать» европейских лидеров

Новая Стратегия нацбезопасности США говорит о том, что президент Дональд Трамп «на официальном уровне» презирает европейскую элиту.

© Газета.Ru

Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп давно презирает европейскую элиту. Теперь это официально. Новый политический документ Белого дома официально подтверждает давнее презрение президента Трампа к лидерам Европы», — говорится в сообщении издания.

В новой Стратегии, напоминает NYT, Европейский союз обвиняется в подавлении «политической свободы», предупреждается, что некоторые члены НАТО рискуют стать «большинством неевропейцев», и говорится, что США следует встать на сторону «патриотических европейских партий».

Новое решение Трампа в отношении России встревожило Европу

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.