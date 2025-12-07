Агентство Reuters сообщило о закулисных переговорах, в которых, по данным источников, участвовали представители кубинских властей. Темой обсуждения стало возможное будущее региона без действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По сведениям информаторов, ряд представителей Гаваны вступил в контакт с Вашингтоном и обсудил сценарии смены власти в Каракасе. Уточняется, что личности участников переговоров не раскрываются. Вторая сторона лишь подтверждает факт контактов, дополнительных деталей не приводится.

WP: наркопоток из Венесуэлы не такой большой, как заявлял Трамп

Отношения Кубы и США резко обострились в конце ноября. Тогда Гавана обвинила Вашингтон в попытках насильственного свержения венесуэльского руководства и назвала наращивание американского военного присутствия в Карибском бассейне агрессивной угрозой.

Ситуация вокруг Мадуро стала предметом интенсивных переговоров. По сообщениям СМИ, венесуэльский лидер обсуждал с США возможность отставки. Варианты варьировались от 18 месяцев до нескольких лет переходного периода. Однако Белый дом настаивал на немедленном уходе главы государства. В ряде публикаций утверждается, что Мадуро поднимал вопросы личных гарантий, амнистии для соратников и права сохранить часть активов.

Кроме того, СМИ сообщали о телефонном разговоре Мадуро с президентом Дональдом Трампом, в котором обсуждалась возможная встреча, однако согласия достигнуто не было.

Вашингтон, по данным агентств, рассматривает различные варианты давления вплоть до силового сценария. С осени США увеличивают военное присутствие в регионе, численность американских военнослужащих к середине ноября достигла 15 тысяч. Параллельно власти США признали один из венесуэльских наркокартелей террористической организацией и разрешили применение силы против подобных структур.

Эскалация продолжается на фоне все большего международного давления на Каракас и попыток Вашингтона добиться смены власти в Венесуэле.