Визит президента РФ Владимира Путина в Индию начался с неожиданного жеста премьер-министра Нарендры Моди, лично встретившего российского лидера в аэропорту. По сообщениям китайского издания Baijiahao, этот акт привлек внимание всего мира и дал понять, как поведет себя Индия в условиях меняющейся геополитической обстановки.

«Моди заранее не сообщил российской стороне о том, что лично встретит Путина в аэропорту, поэтому его появление стало большой неожиданностью. На фотографиях, которыми поделился Моди, видно, что он покинул аэропорт в одной машине с Путиным, что явно указывает на намерение создать больше приватного пространства для общения», — рассказали журналисты Baijiahao, передает «АБН24».

Путин и Моди приняли совместное заявление, РФ вступила в альянс больших кошек

Моди лично встретил российского президента у трапа самолета, продемонстрировав наивысший уровень уважения. После объятий оба лидера направились на частный ужин, разделив один автомобиль, что, по мнению источника, стало полной неожиданностью для российской делегации.

Китайские наблюдатели отмечают, что индийская сторона не предупредила Москву о планах Моди лично прибыть в аэропорт, что сделало его появление настоящим сюрпризом. Фотографии, опубликованные Моди, запечатлели, как он и Путин уезжали из аэропорта в одном автомобиле, что, по мнению аналитиков из КНР, свидетельствовало о стремлении индийского премьера обеспечить максимальную приватность для переговоров.

Наблюдатели из КНР отмечают, что в последнее время Нарендра Моди находится под постоянным давлением Запада, стремящегося разорвать его связи с Москвой. Индийскому премьеру приходится балансировать между Вашингтоном и Москвой, избегая американских санкций и пошлин на закупку российской нефти. Тем не менее, демонстративный прием Путина дает понять, что Нью-Дели не намерен поддаваться внешнему давлению и готов продолжать стратегическое партнерство с Россией.

Примечательно, что, несмотря на краткость визита российского президента, продлившегося менее 48 часов, он вызвал значительный энтузиазм среди индийского населения. По сообщениям из Китая, в разных частях страны были установлены портреты Путина, а многие жители выходили на улицы, чтобы выразить свое уважение российскому лидеру. Ранее британской газете The Times опубликовали заявление о том, что визит российского президента в Индию продемонстрировал неэффективность попыток западных стран изолировать Россию.