Испания может ограничить въезд с пятилетними загранпаспортами

Консульство: Испания, вероятно, ограничит въезд с пятилетними загранпаспортами
Старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев рассказал, что Испания с высокой вероятностью введёт ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет.
«На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока», — передаёт слова дипломата РИА Новости.
Будаев подчеркнул, что диппредставительство внимательно отслеживает шаги испанского правительства на этом треке, однако рекомендовал россиянам, планирующим поездки в королевство, заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.
«Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга», — отметил Будаев.
