Испания может ограничить въезд с пятилетними загранпаспортами

Старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев рассказал, что Испания с высокой вероятностью введёт ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет.

«На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Будаев подчеркнул, что диппредставительство внимательно отслеживает шаги испанского правительства на этом треке, однако рекомендовал россиянам, планирующим поездки в королевство, заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.

«Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга», — отметил Будаев.

