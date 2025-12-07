Трамп пообещал бороться с наркокартелями на суше в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что американские войска будут бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.

«Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы всё о них знаем», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп уже утверждал, что Соединённые Штаты начнут наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

В The New York Times при этом писали, что США не знают, по кому наносят удары около Венесуэлы.