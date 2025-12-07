Радикальная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к разобщенности Запада.

«Собирает лайки»: в Европе резко раскритиковали работу Каи Каллас

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров», — рассказал автор.

Он подчеркнул, что чрезмерная ненависть эстонского политика к России сводит эффективность дипломатии Европейского союза к нулю.

Ранее стало известно, что европейские политики все чаще выражают свое разочарование в работе Каллас.