Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине близки к достижению сделки. Об этом пишет ТАСС.

«Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — подчеркнул он. По словам постпреда, в конечном итоге «эта война должна закончиться».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Глава государства пояснил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.