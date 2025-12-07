Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французский политик сообщил, что проинформировал собеседника о результатах своих недавних "международных обсуждений" украинского урегулирования, например, в Китае.

Макрон подтвердил, что 8 декабря в Лондоне он, Зеленский, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне по поводу недавних встреч делегаций Киева и Вашингтона. Накануне украинский лидер заявил о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером.

В беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Украины Андрей Гнатов. Глава государства подчеркнул настрой Украины на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за "интенсивный подход к переговорам".

При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.