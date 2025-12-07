Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что сегодня почти нет по-настоящему великих звёзд кино.

Об этом он заявил во время вручения награды актёру Сильвестру Сталлоне в ходе церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Белом доме.

«Мой друг, замечательный человек, действительно выдающийся человек, один из по-настоящему великих кинозвёзд. Таких немного. Раньше было много, сейчас почти нет», — сказал политик.

В сентябре американский актёр Стивен Сигал заявил, что считает себя русским.

Позже он заявил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино.