Зеленский назвал переговоры с Уиткоффом непростыми

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером непростыми. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать», — написал он.

Украинский лидер также подчеркнул, что он намерен провести переговоры с европейскими лидерами. С ними он собирается обсудить вопросы безопасности Украины, финансовую поддержку Киева и выработку общей позиции на переговорах.

Ранее стало известно, что разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером длился два часа и касался территорий. Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины.