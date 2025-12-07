В Раде призвали затягивать переговоры с США

Украине нужно максимально тянуть время на переговорах с США, несмотря на то, что Киев находится в не самом выгодном положении. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Роман Костенко, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — убежден политик.

Он также добавил, что американская сторона придает большое значение боям за Красноармейск (украинское название — Покровск). В США считают, что потеря этого города означает для Украины проигрыш в конфликте. «Это первое, что мы слышим, и в дословных переговорах это тоже, я знаю, звучит — что сейчас Покровск уже потерян. Второе — это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам тоже вспоминают ... И с этими кейсами мы идем на переговоры говорить: давайте достойный мир, справедливый мир. И, конечно, в таких условиях трудно о чем-то серьезно договариваться», — добавил Костенко.

Ранее агентство Bloomberg писало, что переговоры США и Украины во Флориде не принесли серьезного прорыва.