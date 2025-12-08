Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не смог спрогнозировать сроки его окончания. Об он высказался в разговоре с РИА Новости.

Карлсон отметил, что не знает, как будут развиваться события.

До этого журналист назвал ошибкой позволение Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта из-за его нелегитимности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Как сообщал глава Пентагона Пит Хегсет, Вашингтон неустанно работает над этим и вкладывает большие усилия в завершение боевых действий.