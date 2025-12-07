Хегсет заявил, что Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предыдущего президента США Джо Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские.

Об этом глава ведомства сообщил в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

«Администрация Байдена была больше обеспокоена украинскими границами, чем нашими собственными», — подчеркнул Хегсет.

По его мнению, украинский конфликт также стал следствием слабости бывшей администрации США.

Также глава Пентагона заявил, что Вашингтон неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине.