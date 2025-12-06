БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень недовольства немцев работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем достиг новой рекордной отметки в 70% Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По данным исследования, рекордные с начала правления нынешней коалиции 70% респондентов заявили, что недовольны деятельностью кабинета министров Мерца. Только 21% положительно оценили работу правительства. Это самый низкий показатель за время его пребывания у власти. 9% не смогли определиться с ответом.

Негативно оценивается и деятельность самого Мерца. Только 23% довольны его работой. Критически относятся к деятельности канцлера 68% респондентов, что является антирекордом. Еще 9% затруднились с ответом.

"Это самые плохие показатели для канцлера и его правительства, которые когда-либо были зафиксированы", - констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт

В опросе участвовали 1 005 человек. Он проводился 4-5 декабря.