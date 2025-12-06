Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

США неустанно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

Министр войны уточнил, что менее чем за год президент США Дональд Трамп заключил восемь крупных мирных соглашений, включая документ о прекращении войны в Газе.

По его словам, Вашингтон вкладывает большие усилия в завершение боевых действий.

«Под руководством президента мы неустанно работаем над тем, чтобы положить конец трагической войне на Украине — войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время.