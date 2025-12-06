Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

Президент США Дональд Трамп готов применить силу в случае, если это будет необходимо для защиты интересов страны, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, добавив, что никто в мире не должен сомневаться в этом.

Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Президент Трамп может и предпримет решительные военные действия, которые он сочтет необходимыми для защиты интересов нашей страны. Пусть ни одна страна на Земле ни на мгновение не усомнится в этом», — сказал Хегсет.

Ранее стало известно, что Хегсет якобы приказал убивать всех при ударах по наркоторговцам у Венесуэлы. Позднее министр войны обвинил СМИ в фабрикациях из-за сообщений об этом.