Хегсет высказался об общении Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп не отказывается от диалога с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.