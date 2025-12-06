Глава «Укрэнерго» назвал сложной ситуацию с электроснабжением в стране

Чтобы восстановить энергоснабжение на Украине после ударов российских войск, потребуются недели.

Об этом в ходе национального телемарафона заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорим не про дни, мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления», — заявил Зайченко.

Кроме того, он добавил, что в стране сложилась сложная ситуация с электроснабжением, из-за чего продолжительность отключений электричества составляет от 12 до 16 часов, вместо запланированных 4-8.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины.