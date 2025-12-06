Глава МИД Польши послал Маска на Марс после призыва устранить ЕС

Сикорский посоветовал Маску отправляться на Марс в ответ на призыв устранить ЕС
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X ответил на призыв миллиардера Илона Маска ликвидировать Евросоюз.
Министр посоветовал бизнесмену «отправляться на Марс».
«Там нет цензуры в отношении нацистских приветствий», — добавил он.
До этого миллиардер заявил, что Европейский союз нужно устранить, а отдельным странам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ. В посте Маск отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно США защищают ЕС.
Накануне соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.
Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков). Он обязывает их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом, связанным с терроризмом, ненавистью и дезинформацией, повышать прозрачность рекламы и алгоритмов и защищать права пользователей.