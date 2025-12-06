Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

Российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков заявил о полном контроле Вашингтона над якобы антикоррупционными органами Украины, передает RT.

По его словам, операция «Мидас» является рычагом воздействия на украинского лидера Владимира Зеленского, «крах которого предрешен».

«Вот НАБУ и... САП... это обе службы, созданные США, работающие под контролем американцев», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что команда Зеленского в последние четыре года активно саботировала независимый антикоррупционный надзор в стране.