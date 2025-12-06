Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху

В центре Тель-Авива несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху и потребовали расследовать провал предотвращения атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Сотни людей вышли на митинг в центре Тель-Авива, выступая против возможного президентского помилования премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости».

Протестующие также требуют создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Участники марша прошли по центру города от здания минобороны до театральной площади, размахивая флагами, выкрикивая лозунги в защиту демократии и держа плакаты против Нетаньяху и его правительства.

Во главе колонны шел активист в маске президента Ицхака Герцога, он вез супермаркетную тележку с бананами – по замыслу протестующих, это символизирует их опасения, что в случае помилования Нетаньяху Израиль превратится в «банановую республику» без верховенства закона. Офис президента Израиля ранее сообщил, что Нетаньяху действительно официально подал просьбу о помиловании – спустя до судебного решения по его делам, что крайне необычно для местной практики.

Израильские источники пояснили, что у президента есть право помиловать гражданина и до установления вины судом. Позднее Нетаньяху заявил, что прошение объясняется стремлением положить конец судебным разбирательствам в интересах страны и избежать дальнейшего раскола в обществе. Он также подчеркнул, что не считает себя виновным и хотел бы получить полное оправдание.

В декабре 2024 года в Тель-Авиве возобновились слушания по уголовным делам против Нетаньяху. Среди них – наиболее резонансное «дело 4000» о подозрениях во взятках и лоббировании интересов компании «Безек» в обмен на положительное освещение деятельности премьера в интернет-ресурсе Walla. Есть и другие обвинения: по «делу 1000» речь идет о получении дорогих подарков суммой в 300 тыс. долларов, а по «делу 2000» – о попытках влиять на крупнейшие СМИ страны.

Сам Нетаньяху называет все обвинения попыткой свержения его с поста главы правительства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошение о помиловании подано исходя из интересов государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце ноября направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании.

Герцог также получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.