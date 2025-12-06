Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России

В правительстве и оппозиции Сербии нарастают призывы к отъему российско-сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США, заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По словам Вулина, проевропейские министры и представители оппозиции Сербии требуют от властей национализировать подконтрольную российскому капиталу компанию NIS на фоне санкций США, передает РИА «Новости».

Вулин напомнил, что россияне «десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам…». По словам Вулина, решение этой ситуации возможно только по договоренности с Россией, иначе подобный шаг станет позором и приведет к аналогичной ситуации в отношении китайских инвестиций.

Скупщина Сербии в начале декабря утвердила проект бюджета на 2026 год с зарезервированными 164 млрд динаров на случай вынужденного перехода контроля над NIS к государству. Президент страны Александр Вучич объявил, что финальное решение по судьбе компании будет принято 15 января, если до этой даты контрольный пакет не будет продан третьей стороне.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал поэтапную остановку из-за отсутствия сырья, вызванного американскими санкциями. По информации источника в нефтегазовой сфере, полная остановка оборудования потребует несколько дней.

Акционеры NIS пытаются урегулировать ситуацию вокруг компании

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в стране оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

Власти Сербии выразили разочарование по поводу того, что соглашение о поставках российского газа продлится только до конца 2025 года.

Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций NIS без раскрытия данных о будущем покупателе.

Между тем, венгерская компания MOL рассматривает возможность увеличения своей доли и заинтересована содействовать сделке по изменению контроля над NIS.