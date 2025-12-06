Байден не смог выговорить название родной страны

Экс-президент США Джо Байден допустил оговорку в названии своей страны, окрестив ее «Соединенные Штаты Америготиты» (United States of Amerigotit). Об этом сообщает телеканал Fox News.

Экс-президент оговорился накануне, выступая как почетный гость на международной конференции лидеров ЛГБТ* в Вашингтоне, округ Колумбия. Байден призывал присутствующих «продолжать борьбу» за равенство, «бороться и защищать Конституцию перед лицом политики и действий администрации Трампа».

Неожиданно он произнес «новое» название США.

«Нам просто нужно встать. Пока мы сохраняем веру... И помнить, кто мы, черт побери, такие. Мы — Соединённые Штаты Америготиты, вот кто мы! Мы — США!» — сказал Байден.

Наблюдатели полагают, что экс-президент хотел сказать: We're the United States of America, got it? («Мы — Соединенные Штаты Америки, ясно?»), но не смог членораздельно выговорить всю фразу.

* Запрещенная в России экстремистская организация.