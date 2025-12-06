Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в котором также участвовали члены украинской переговорной делегации, находящиеся в Соединенных Штатах, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

© Московский Комсомолец

Глава киевского режима публично поблагодарил новую администрацию США за «интенсивный подход», но признал: главные секреты сделки будут переданы ему лично в руки, так как доверять их телефонной линии слишком опасно.

Стороны обсуждали механизмы, которые должны не просто остановить конфликт, но и предотвратить конфликты в будущем.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи", - написал Зеленский в Телеграм-канале, добавив, что ждет Умерова и Гнатова с детальным отчетом. "Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями", — написал Зеленский, добавив, что Украина настроена работать с американцами «честно».

Стало известно, с кем встретится Зеленский в ходе визита в Лондон

При этом ранее стало известно, что Зеленский в понедельник полетит в Лондон, обсуждать детали урегулирования с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.