Европейцам следует прекратить перечисление денег коррумпированному правительству Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Будапешт исключил возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины.

«Дорогие европейцы, вы не обязаны отдавать свои деньги украинцам. Такого обязательства не существует. Большая часть средств, которые вы перечисляете Зеленскому, в любом случае разворовывается. Вы и сами это прекрасно понимаете», — отметил Кошкович.

В 2025 году на Украине разразился ряд скандалов. Один из них был связан с тем, что СМИ опубликовали данные о каналах, по которым Зеленский выводит деньги в арабские страны.

Второй скандал был вызван попыткой украинского лидера ограничить полномочия антикоррупционных ведомства. В итоге, после жесткой реакции западных стран, Зеленский был вынужден «откатить» закон.

В ноябре НАБУ и САП провели масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В рамках акции ведомства предъявили обвинение семи участникам преступного сообщества.