«Укрэнерго» предупредила о грядущих отключениях света во всех регионах Украины

Меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в воскресенье, 7 декабря, на всей территории Украины.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Завтра, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления», — говорится в публикации.

Ранее в Госэнергонадзоре Украины заявили о снижении генерации электроэнергии на атомных электростанциях.