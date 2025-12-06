Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

Дальнейшее финансирование военных расходов Киева лишь продлит конфликт, выиграть Украина не способна. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РИА Новости.

Словацкий президент выступил в эфире программы «Субботние диалоги». Он поддержал мирный план США и призвал «как можно скорее сесть с Владимиром Путиным за один стол и закончить эту войну».

«Если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — обосновал Пеллегрини свою позицию.

Он добавил, что идея брюссельских чиновников о финансировании военных расходов Киева за счет замороженных резервов России таит в себе массу технических сложностей и рисков. При этом руководство ЕС настаивает даже не на послевоенной реконструкции Украины, а на финансировании военных действий.

