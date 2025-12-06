В МИД Франции пообещали ввести меры против «непокорных» соцсетей

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в €120 млн, наложенный на соцсеть X техномагната Илона Маска, является «только началом». Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что ЕК оштрафовала соцсеть на крупную сумму за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

«Реакционный интернационал напрасно вопил, мы не позволим запугать себя. Прозрачность для крупных платформ носит у нас обязательный характер», — разъяснил Барро.

Министр заметил, что правила должны выполнять все соцсети. Он добавил, что владельцы TikTok выполнили необходимые условия, хозяева X отказались, в связи с этим были приняты жесткие меры.

Напомним, что власти Франции также предприняли ряд мер против популярного мессенджера Telegram и принудили его основателя, бизнесмена Павла Дурова, пойти на компромиссы по ряду вопросов. В частности, он был вынужден заблокировать ряд каналов, что распространяли неугодную Парижу информацию.