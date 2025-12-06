Стало известно, с кем встретится Зеленский в ходе визита в Лондон

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает The Independent.

Издание уточняет, что стороны намерены обсудить мирное урегулирование, а также переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

В ночь на 3 декабря завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Зеленский экстренно засобирался в Лондон из-за произошедшего на переговорах

По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений Вашингтона выглядит «более-менее приемлемой».