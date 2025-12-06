Стало известно, чем питался в тюрьме экс-президент Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози рассказал, что питался в тюрьме злаковыми батончиками и молочными продуктами. Об этом пишет Le Figaro.

Саркози поместили в тюрьму Санте 21 октября для отбывания пятилетнего срока, к которому он был приговорен по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об его освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.

Бывший глава Франции вернулся домой и, в ходе бесед с журналистами, анонсировал выход своей книги «Дневник одного заключенного», которая будет посвящена его пребыванию в парижской тюрьме.

«Саркози написал о повседневности человека, который на протяжении трех недель питался молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и сладостями, оставался запертым в своей камере 23 часа в сутки за исключением случаев, когда его навещали», — пояснили журналисты.

Политик рассказал также, что каждый день работал за маленьким столиком из фанеры, затем передавал листы адвокатам, которые, в свою очередь, отдавали их его секретарю. Через несколько дней после выхода из тюрьмы он закончил рукопись.