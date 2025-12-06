Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной в лондонском Тауэре, за что позже были арестованы.

Об этом сообщает газета The Independent.

«Хранилище, известное как "Дом драгоценностей", где выставлены артефакты, было временно закрыто для публики, пока полиция расследовала возможное нападение. Ответственность за протест взяла на себя группа Take Back Power, которая заявляет, что выступает за повышение налогов для богатых», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что активисты скандировали лозунги «Вернем себе власть», «Демократия рухнула», а другой прокричал «Британия сломана. Мы пришли сюда, в сокровищницу нации, чтобы вернуть себе власть!». Испортить витрину они пытались заварным кремом с яблочным крамблом.

